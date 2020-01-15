Идентификация погибших украинцев в Иране: в 18 родственников отобрали образцы для ДНК
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Для идентификаций тел погибших украинский в авиакатастрофе в Иране в 18 родственников были отобраны образцы для проведения ДНК-экспертизы. Об этом во время заседания комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщил заместитель генпрокурора Виктор Трепак, передает корреспондент УНН.
“С целью идентификации тел погибших в 18 родственников отобраны биологические образцы. По отобранных образцах назначено 11 судебных молекулярно-генетических экспертиз с целью установления ДНК-профиля”, — отметил Трепак.
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин сегодня примет решение о выделении помощи родственникам жертв катастрофы пассажирского самолета МАУ рейса PS752 в Иране.