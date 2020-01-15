Ідентифікація загиблих українців в Ірані: у 18 родичів відібрали зразки для ДНК
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Для ідентифікацій тіл загиблих українців у авіакатастрофі в Ірані у 18 родичів були відібрані зразки для проведення ДНК-експертизи. Про це під час засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомив заступник Генпрокурора Віктор Трепак, передає кореспондент УНН.
“З метою ідентифікації тіл загиблих у 18 родичів відібрано біологічні зразки. По відібраних зразках призначено 11 судових молекулярно-генетичних експертиз з метою встановлення ДНК-профілю”, — зазначив Трепак.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що Кабмін сьогодні ухвалить рішення щодо виділення допомоги родичам жертв катастрофи пасажирського літака МАУ рейсу PS752 в Ірані.