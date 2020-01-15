Кабмін сьогодні ухвалить рішення про компенсації родичам жертв PS752 в Ірані - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Кабінет міністрів сьогодні ухвалить рішення щодо виділення допомоги родичам жертв катастрофи пасажирського літака МАУ рейсу PS752 в Ірані. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на початку засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Ми сьогодні приймемо рішення про виплату компенсацій родинам загиблих під час катастрофи в Ірані. Сьогодні ми приймемо рішення про виплату 200 тис. кожній сім’ї, і ми розраховуємо на те, що вже протягом тижня вони будуть виплачені", - сказав Прем’єр.
Літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, рано вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Усі загинули. Серед загиблих - загалом 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.
Як повідомляв УНН, також у порядку денному Камбіну на сьогодні - розгляд кадрових питань.