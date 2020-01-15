Кабмін сьогодні планує погодити виплати родичам жертв авіакатастрофи в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу, 15 січня, збираються розглянути питання про виділення допомоги родичам жертв катастрофи пасажирського літака МАУ в Ірані. Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, передає УНН.
Так, під час засідання заплановано розглянути проект розпорядження Кабміну "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сімʼям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 року на території Ісламської Республіки Іран". Доповідачем з цього питання вказаний міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.
Також у порядку денному - проекти розпоряджень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України"; фінплану ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" на 2020 рік. Окрім того, планується розгляд питання переліку доріг, які планується будувати, ремонтувати у 2020 році, та обсягів фінансування цього зі спецфонду держбюджету; переліку опорних закладів охорони здоровʼя у госпітальних округах на період до 2023 року.
Черед запланованих до розгляду питань - проекти постанов уряду: щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню; про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабміном; щодо присвоєння спецзвань начальницького складу та співвідношення між військовими (спеціальними) званнями, класними чинами та спеціальними званнями ДБР та інші.
Окрім того, очікується розгляд проектів законів щодо змін до ЗУ “Про Кабінет Міністрів Україниˮ щодо Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації; змін до ККУ щодо встановлення кримінальної відповідальності за втягнення дітей до участі у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань; змін до ЗУ “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування”; про перелік обʼєктів права державної власності, що не підлягають приватизації та інші.
У порядку денному і погодження указів Президента, зокрема, щодо виходу з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць СНД, а також президентських розпоряджень, зокрема, про намір України не ставати учасником Угоди про захист інтересів держав рублевої зони у разі введення окремими державами національної валюти.
Також очікується розгляд кадрових питань.
Нагадаємо, ВР сьогодні планує розглянути питання децентралізації та грального бізнесу.