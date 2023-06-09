И расстояние в 100 км от линии фронта не спасает от "хлопка": в т.о. Геническом районе Херсонщины раздавались взрывы

Детали

Даже за более чем 100 км от линии фронта не помогают врагу спрятаться. По уточненной информации на Арабатской Стрелке в Геническом районе не выдержали стены столовой на захваченной базе отдыха “Экспресс”. Упали прямо во время трапезы военных росгвардии.

Ликвидированных оккупантов несравнимо больше, чем карет скорой помощи, которые не успевают их вывозить.

Дополнение

Рашисты захватили сотни баз отдыха на побережье Азовского моря.

Напомним

Также в оккупированный Луганск вчера пришел "хлопок" - в городе прогремели взрывы.





