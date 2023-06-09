І відстань у 100 км від лінії фронту не рятує від “бавовни”: у т.о. Генічеському районі Херсонщини лунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. На Арабатській стрілці у Генічеському районі Херсонщини було чутно вибухи. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомляє, що стіни їдальні на захопленій базі відпочинку не витримали, ліквідувавши чимало окупантів, пише УНН.
Деталі
Навіть за більш як 100 км від лінії фронту не допомагають ворогу сховатись. За уточненою інформацією на Арабатській Стрілці у Генічеському районі не витримали стіни їдальні на захопленій базі відпочинку “Експрес”. Впали прямо під час трапези військових росгвардії.
Ліквідованих окупантів незрівнянно більше, ніж карет швидкої допомоги, які не встигають їх вивозити.
Доповнення
Рашисти захопили сотні баз відпочинку на узбережжі Азовського моря.
Нагадаємо
Також в окупований Луганськ учора прийшла "бавовна" - у місті пролунали вибухи.