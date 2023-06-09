В окупованому Луганську гучно: лунають вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. В окупований Луганськ прийшла "бавовна" - у місті пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на Telegram-канали та росЗМІ.
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росЗМІ повідомили про вибух у центрі окупованого Луганська.
У місцевих пабліках теж повідомляють про "бавовну", а також публікують фото ймовріно "роботи ппо".
"ППО зараз щось збиває, а щось не збиває в окупованому Луганську. Серія вибухів", - повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.
Коментарів від окупантів наразі немає, українська сторона теж інформацію не коментувала.