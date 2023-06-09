В оккупированном Луганске шумно: раздаются взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В оккупированный Луганск пришел "хлопок" - в городе прогремели взрывы, передает УНН со ссылкой на Telegram-каналы и росСМИ.
Детали
росСМИ сообщили о взрыве в центре оккупированного Луганска.
В местных пабликах тоже сообщают о "хлопке", а также публикуют фото вероятно "работы пво".
"ПВО сейчас что-то сбивает, а что-то не сбивает в оккупированном Луганске. Серия взрывов", - сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.
Комментариев от оккупантов пока нет, украинская сторона тоже информацию не комментировала.