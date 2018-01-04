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И.Геращенко назвала точное количество украинских беженцев в Польше

Киев • УНН

 • 15409 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Сейчас статус беженца в Польше имеют лишь 80 украинцев. Об этом на своей странице в Facebook заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.

И.Геращенко назвала точное количество украинских беженцев в Польше

"Официальные лица имеют озвучивать официальные цифры, которые свидетельствуют, что за последнее время статус беженцев в Польше получили около 80 украинский. Именно столько в Польше беженцев. Инще вопрос - трудовые мигранты", - заявила Геращенко.

Так, Геращенко отметила, что несмотря на сложное экономическое положение, многие украинский поехали работать в страны ЕС, в том числе Польшу.

"Также стоит честно признать, что несмотря на российскую агрессию на Донбассе и в Крыму, сотни тысяч внутренних переселенцев, Украина не создала миграционной кризиса ни для ЕС, ни для РФ- агрессора. Там тоже только пару сотен украинском получили официальный статус беженцев. Украинские власти и обществу удалось справиться с вопросом ВПО и не создавать миграционных проблем для наших соседей. Кстати, именно поэтому мы и получили безвизовые, если бы были сотни тысяч беженцев - Украине бы никто не предоставил", - отметила вице-спикер.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша приняла в себя 1,5 миллиона украинский, большинство из которых приехали из территорий, где ведутся боевые действия.

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