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І.Геращенко назвала точну кількість українських біженців у Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Наразі статус біженця в Польщі мають лише 80 українців. Про це у своєму Facebook заявила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.

І.Геращенко назвала точну кількість українських біженців у Польщі

"Офіційні особи мають озвучувати офіційні цифри, які свідчать, що за останній час статус біженців в Польщі отримало близько 80 українців. Саме стільки у Польщі біженців. Інще питання - трудові мігранти", - заявила Геращенко.

Так, Геращенко зазначила, що зважаючи на складне економічне становище, багато українців поїхали працювати у країни ЄС, в тому числі Польщу.

"Також варто чесно визнати, що попри російську агресію на Донбасі і в Криму, сотні тисяч внутрішніх переселенців, Україна не створила міграційної кризи ані для ЄС, ані для РФ- агресора. Там теж лише пару сотень українців отримали офіційний статус біженців. Українській владі й суспільству вдалося впоратися з питанням ВПО й не створювати міграційних проблем для наших сусідів. До речі, саме тому ми й отримали безвіз, аби були сотні тисяч біженців - Україні б ніхто його не надав", - зазначила віце-спікер.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща прийняла у себе 1,5 мільйона українців, більшість з яких приїхали з територій, де ведуться бойові дії. 

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