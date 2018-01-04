І.Геращенко назвала точну кількість українських біженців у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Наразі статус біженця в Польщі мають лише 80 українців. Про це у своєму Facebook заявила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
"Офіційні особи мають озвучувати офіційні цифри, які свідчать, що за останній час статус біженців в Польщі отримало близько 80 українців. Саме стільки у Польщі біженців. Інще питання - трудові мігранти", - заявила Геращенко.
Так, Геращенко зазначила, що зважаючи на складне економічне становище, багато українців поїхали працювати у країни ЄС, в тому числі Польщу.
"Також варто чесно визнати, що попри російську агресію на Донбасі і в Криму, сотні тисяч внутрішніх переселенців, Україна не створила міграційної кризи ані для ЄС, ані для РФ- агресора. Там теж лише пару сотень українців отримали офіційний статус біженців. Українській владі й суспільству вдалося впоратися з питанням ВПО й не створювати міграційних проблем для наших сусідів. До речі, саме тому ми й отримали безвіз, аби були сотні тисяч біженців - Україні б ніхто його не надав", - зазначила віце-спікер.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща прийняла у себе 1,5 мільйона українців, більшість з яких приїхали з територій, де ведуться бойові дії.