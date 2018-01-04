Польща прийняла 1,5 мільйона українців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Польща прийняла у себе 1,5 мільйона українців, більшість з яких приїхали з територій, де ведуться бойові дії. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час зустрічі з угорським колегою Віктором Орбаном у Будапешті, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Глава польського уряду зауважив, що “нещодавно Польща прийняла 1,5 мільйона громадян України. Більшість з них — люди з зон військових дій”.
“За нашими оцінками, було прийнято десятки тисяч людей — це люди, які уникли цих областей”, — додав він.
Прем’єр-міністр запевнив, що польський уряд готовий надавати допомогу біженцям “на місці”.
“Ми показуємо підтримку через значний внесок у бюджети надання допомоги мігрантам, допомога в районах, постраждалих від війни, відновлення лікарень та шкіл”, — зазначив він.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польська Республіка прийняла до себе кілька десятків українських біженців.