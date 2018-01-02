Польща прийняла до себе десятки українських біженців – Моравецький
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На сьогоднішній день Польська Республіка прийняла до себе кілька десятків українських біженців.
Про це прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив в інтерв’ю телеканалу TVP, передає УНН.
"Ми постійно стоїмо на позиції, що ми не будемо приймати біженців з Близького Сходу та Північної Африки, оскільки це наше суверенне рішення. З іншого боку, на східних кордонах Європейського Союзу ми надзвичайно сприяємо зменшенню напруженості, оскільки ми вже прийняли принаймні кілька десятків, а може, навіть сто десятків біженців з України", - заявив М. Моравецький.
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Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі М.Моравецький з першого дня на посаді голови кабінету міністрів, заговорив про біженців з України та історичну правду, на основі якої мають будуватися стосунки двох держав.
Раніше стало відомо, що Єврокомісія готує рішення про позов на Угорщину, Польщу та Чехію до Європейського суду за невиконання рішення 2015 року про переселення біженців з Греції та Італії за квотою ЄС.