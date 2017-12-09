Новий прем'єр Польщі розповів про "біженців" з України та “геноцид на Волині”

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Новий прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький з першого дня на посаді голови кабінету міністрів, заговорив про біженців з України та історичну правду, на основі якої мають будуватися стосунки двох держав. Про це він розповів виступаючи на телевізійній станції Trwam, передає УНН з посиланням на “Польське Радіо”.