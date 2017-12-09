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Новий прем'єр Польщі розповів про "біженців" з України та “геноцид на Волині”

Новий прем'єр Польщі розповів про "біженців" з України та “геноцид на Волині”

Київ • УНН

 • 17034 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Новий прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький з першого дня на посаді голови кабінету міністрів, заговорив про біженців з України та історичну правду, на основі якої мають будуватися стосунки двох держав. Про це він розповів виступаючи на телевізійній станції Trwam, передає УНН з посиланням на “Польське Радіо”.

“Польща приймаючи українських біженців, допомагає розвантажити напругу на східному фланзі Євросоюзу. Проте, Європейська Комісія цього не помічає, тож, ми будемо звертати нашим партнерам на це увагу”, — наголосив Моравєцький.

За його словами, Польща вважає, що рішення приймати чи не приймати біженців — це її власна прерогатива.

Він також підкреслив, що Польща прийняла дуже багато біженців з України, де триває війна.

“Європейська Комісія ніби не помічає, що на Сході України війна, там гинуть тисячі людей”, — сказав новий прем’єр.

Про погрози з боку ЄС щодо можливого припинення дії структурних фондів через те, що Польща не приймає біженців, він наголосив, що Польща не дозволить “такого роду шантаж”.

Крім цього Моравєцький впевнений, що стосунки з Україною необхідно будувати на історичній правді і нагадав, що “не можна забувати про такі події як геноцид на Волині”.

 

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