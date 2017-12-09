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Новый премьер Польши рассказал о "беженцах" из Украины и "геноцид на Волыни"

Новый премьер Польши рассказал о "беженцах" из Украины и "геноцид на Волыни"

Киев  •  УНН

 • 17032 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецький с первого дня на посту главы кабинета министров, заговорил о "беженцах "из Украины и историческую правду, на основе которой должны строиться отношения двух государств. Об этом он рассказал выступая на телевизионной станции Trwam, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"Польша принимая украинских "беженцев", помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза. Однако, Европейская Комиссия этого не замечает, поэтому, мы будем обращать нашим партнерам на это внимание ", - подчеркнул Моравецький.

По его словам, Польша считает, что решение принимать или не принимать беженцев - это ее собственная прерогатива.

Он также подчеркнул, что Польша приняла очень много "беженцев" из Украины, где идет война.

"Европейская Комиссия будто не замечает, что на Востоке Украины война, там погибают тысячи людей", - сказал новый премьер.

Об угрозах со стороны ЕС относительно возможного прекращения действия структурных фондов из-за того, что Польша не принимает беженцев, он подчеркнул, что Польша не позволит "такого рода шантаж".

Кроме этого Моравецький уверен, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде и напомнил, что "нельзя забывать о таких событиях как геноцид на Волыни".

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