Єврокомісія позиватиметься до країн Центральної Європи за відмову приймати біженців

Очікується, що рішення Єврокомісія ухвалить в четвер, 7 грудня. Ці три країни взагалі не приймали біженців за квотами ЄС і відмовляються це робити.

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Так, квоти мають полегшити становище Італії та Греції, які у зв'язку зі своїм географічним розташуванням приймають більшість мігрантів із Сирії та інших країн, де відбуваються збройні конфлікти. У свою чергу, Європейський суд має право накласти штрафи на уряди країн-членів ЄС, які не дотримуються законів союзу.

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Нагадаємо, група в основному сирійських жінок і дітей, які опинилися в Греції, поставила намети навпроти парламенту в Афінах в середу в знак протесту проти затримок з возз'єднанням з родичами в Німеччині.