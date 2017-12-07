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Єврокомісія позиватиметься до країн Центральної Європи за відмову приймати біженців

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Єврокомісія готує рішення про позов на Угорщину, Польщу та Чехію до Європейського суду за невиконання рішення 2015 року про переселення біженців з Греції та Італії за квотою ЄС, передає EUobserver.

Очікується, що рішення Єврокомісія ухвалить в четвер, 7 грудня. Ці три країни взагалі не приймали біженців за квотами ЄС і відмовляються це робити.

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Так, квоти мають полегшити становище Італії та Греції, які у зв'язку зі своїм географічним розташуванням приймають більшість мігрантів із Сирії та інших країн, де відбуваються збройні конфлікти. У свою чергу, Європейський суд має право накласти штрафи на уряди країн-членів ЄС, які не дотримуються законів союзу.

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Нагадаємо, група в основному сирійських жінок і дітей, які опинилися в Греції, поставила намети навпроти парламенту в Афінах в середу в знак протесту проти затримок з возз'єднанням з родичами в Німеччині.

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