Еврокомиссия подаст иск на страны Центральной Европы за отказ принимать беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Еврокомиссия готовит решение об иске на Венгрию, Польшу и Чехию в Европейский суд за невыполнение решения 2015 о переселении беженцев из Греции и Италии по квоте ЕС, передает EUobserver.
Ожидается, что решение Еврокомиссия примет в четверг, 7 декабря. Эти три страны вообще не принимали беженцев по квотам ЕС и отказываются это делать.
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Так, квоты должны облегчить положение Италии и Греции, которые в связи со своим географическим расположением принимают большинство мигрантов из Сирии и других стран, где происходят вооруженные конфликты. В свою очередь, Европейский суд вправе наложить штрафы на правительства стран-членов ЕС, которые не соблюдают законов союза.
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Напомним, группа в основном сирийских женщин и детей, оказавшихся в Греции, поставила палатки напротив парламента в Афинах в среду в знак протеста против задержек с воссоединением с родственниками в Германии.