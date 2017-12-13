Прем'єр Польщі виступив за поглиблення відносин з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив за повернення до стратегічного партнерства з Україною, Литвою і Грузією. Про це він заявив під час виступу у польському Сеймі, передає УНН з посиланням на “Радіо Польща”.
“Це особливо актуально для Вишеградської групи та ініціативи „Тримор’я“. Також ми б хотіли повернутися до реального стратегічного партнерства в Східній Європі, ми плануємо поглибити наші відносини з Україною, Литвою і Грузією, дати їм нову якість”, — сказав прем’єр-міністр.
Окрім того, він зазначив, що НАТО все одно залишиться основою безпеки країни, а Сполучені Штати — головним союзником Варшави.
Як повідомляв УНН раніше, президент Польщі Анджей Дуда призначив новим прем’єр-міністром країни Матеуша Моравецького.