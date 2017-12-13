Премьер Польши выступил за углубление отношений с Украиной

“Это особенно актуально для Вышеградской группы и инициативы „Триморья“. Также мы бы хотели вернуться к реальному стратегическому партнерству в Восточной Европе, мы планируем углубить наши отношения с Украиной, Литвой и Грузией, дать им новое качество”, — сказал премьер-министр.

Кроме того, он отметил, что НАТО все равно останется основой безопасности страны, а Соединенные Штаты — главным союзником Варшавы.

Как сообщал УНН ранее, президент Польши Дуда назначил новым премьер-министром страны Матеуша Моравецкого.