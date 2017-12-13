Премьер Польши выступил за углубление отношений с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за возвращение к стратегическому партнерству с Украиной, Литвой и Грузией. Об этом он заявил во время выступления в польском Сейме, передает УНН со ссылкой на “Радио Польша”.
“Это особенно актуально для Вышеградской группы и инициативы „Триморья“. Также мы бы хотели вернуться к реальному стратегическому партнерству в Восточной Европе, мы планируем углубить наши отношения с Украиной, Литвой и Грузией, дать им новое качество”, — сказал премьер-министр.
Кроме того, он отметил, что НАТО все равно останется основой безопасности страны, а Соединенные Штаты — главным союзником Варшавы.
Как сообщал УНН ранее, президент Польши Дуда назначил новым премьер-министром страны Матеуша Моравецкого.