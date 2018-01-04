Польша приняла 1,5 миллиона украинцев

Глава польского правительства отметил, что "недавно Польша приняла 1,5 миллиона граждан Украины. Большинство из них - люди с зон военных действий".

"По нашим оценкам, было принято десятки тысяч людей - это люди, которые избежали этих областей", - добавил он.

Премьер-министр заверил, что польское правительство готово оказывать помощь беженцам "на месте".

"Мы показываем поддержку через значительный вклад в бюджеты оказания помощи мигрантам, помощь в районах, пострадавших от войны, восстановление больниц и школ", - отметил он.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польская Республика приняла к себе несколько десятков украинских беженцев.