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Польша приняла 1,5 миллиона украинцев

Киев • УНН

 • 11066 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Польша приняла в себя 1,5 миллиона украинцев, большинство из которых приехали из территорий, где ведутся боевые действия. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи с венгерским коллегой Виктором Орбаном в Будапеште, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Польша приняла 1,5 миллиона украинцев

Глава польского правительства отметил, что "недавно Польша приняла 1,5 миллиона граждан Украины. Большинство из них - люди с зон военных действий".

"По нашим оценкам, было принято десятки тысяч людей - это люди, которые избежали этих областей", - добавил он.

Премьер-министр заверил, что польское правительство готово оказывать помощь беженцам "на месте".

"Мы показываем поддержку через значительный вклад в бюджеты оказания помощи мигрантам, помощь в районах, пострадавших от войны, восстановление больниц и школ", - отметил он.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польская Республика приняла к себе несколько десятков украинских беженцев.

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