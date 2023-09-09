Гутерреш не заинтересован в том, чтобы эта война закончилась справедливым финалом - Подоляк

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"Это четко фиксирует позицию Гутерреша как человека, который абсолютно сознательно не понимает, что происходит в Украине. Абсолютно не заинтересован в том, чтобы эта война закончилась справедливым финалом”, - отметил Подоляк.

Также он добавил, что Генсек ООН абсолютно зависим от российской точки зрения на эту войну.

Дополнение

Организация Объединенных’наций готова пойти на все условия российской стороны для возобновления "зерновой сделки", сообщило издание Bild со ссылкой на конфиденциальное письмо Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову от 28 августа, оказавшееся в его распоряжении.





