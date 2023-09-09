Гутерреш не зацікавлений у тому, щоб ця війна закінчилась справедливим фіналом - Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Радник Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на слова генсека ООН Антоніо Гутерриш про те, що "сторони хочуть продовжувати війну", зазначивши, що це абсурд. Про це він заявив в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Це чітко фіксує позицію Гутерреша як людини, яка абсолютно свідомо не розуміє, що відбувається в Україні. Абсолютно не зацікавлена у тому, щоб ця війна закінчилась справедливим фіналом”, - зазначив Подоляк.
Також він додав, що Генсек ООН абсолютно залежний від російської точки зору на цю війну.
Доповнення
Організація Об’єднаних націй готова піти на всі умови російської сторони для відновлення "зернової угоди", повідомило видання Bild із посиланням на конфіденційний лист Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша міністру закордонних справ рф сергію лаврову від 28 серпня, що опинився в його розпорядженні.