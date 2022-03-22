Группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ убрала букву Z с логотипа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинская рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ из-за войны россии против Украины решила изменить свой логотип. Музыканты убрали букву Z. Именно ее используют российские оккупанты для обозначения своей техники. Теперь название коллектива пишется - БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram группы.
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"Было красиво, но стало еще лучше! Причина всем понятна. Мы не хотим каким-либо образом ассоциироваться с теми, кто уничтожает нашу страну и наших людей", - заявили артисты.
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