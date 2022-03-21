Гурт Måneskin скасував концерти в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Італійський рок-гурт Måneskin, який здобув перемогу на конкурсі "Євробачення" у 2021 році, оголосив про відновлення туру Loud Kids. В рамках турне гурт не відвідає рф. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram Måneskin.
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Як відомо, шоу були заплановані на весну цього року, але виступи довелося скасувати наприкінці січня через коронавірусні обмеження. Тепер музиканти оголосили нові дати концертів.
Музиканти скасували концерти в росії, у москві та санкт-петербурзі та наголосили, що солідарні з українським народом.
Через війну, яку розпочав президент росії володимир путін, вони також скасували виступ у Києві. У своєму зверненні до фанатів гурт вкотре підтримав Україну.
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"Звичайно, дуже важко робити показові заяви, поки в Україні триває жахлива війна і страждають невинні люди. Ми спустошені за український народ і солідарні з ним. І через рішення людей при владі, які впливають на життя такої кількості невинних людей, ми не будемо проводити заплановані концерти в росії. Ми всі повинні разом стояти за мир зараз і завжди", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Переможцем міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення 2021”, який відбувся у Роттердамі, став італійський гурт Måneskin з піснею “Zitti E Buoni”.