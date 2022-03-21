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Группа Måneskin отменила концерты в россии

Группа Måneskin отменила концерты в россии

Киев • УНН

 • 193221 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Итальянская рок-группа Måneskin, которая одержала победу на конкурсе "Евровидение" в 2021 году, объявила о возобновлении тура Loud Kids. В рамках турне группа не посетит рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram Måneskin.

Детали

Как известно, шоу были запланированы на весну этого года, но выступления пришлось отменить в конце января из-за коронавирусных ограничений. Теперь музыканты объявили новые даты концертов.

Музыканты отменили концерты в россии, в москве и санкт-петербурге и подчеркнули, что солидарны с украинским народом.

Из-за войны, которую начал президент россии владимир путин, они также отменили выступление в Киеве. В своем обращении к фанатам группа в очередной раз поддержала Украину.

Цитата

"Конечно, очень трудно делать показательные заявления, пока в Украине продолжается ужасная война и страдают невинные люди. Мы опустошены за украинский народ и солидарны с ним. И из-за решений людей у власти, которые влияют на жизнь такого количества невинных людей, мы не будем проводить запланированные концерты в россии. Мы все должны вместе стоять за мир сейчас и всегда", - говорится в сообщении.

Напомним

Победителем международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, который состоялся в Роттердаме, стал итальянский группа Måneskin с песней “Zitti E Buoni”.

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