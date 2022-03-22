Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ прибрав літеру Z з логотипу

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"Було красиво, але стало ще краще! Причина всім зрозуміла. Ми не хочемо будь-яким чином асоціюватись з тими, хто знищує нашу державу і наших людей", – заявили артисти.

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Гурт Måneskin скасував концерти в росії.