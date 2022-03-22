Гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ прибрав літеру Z з логотипу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Український рок-гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ через війну росії проти України вирішив змінити свій логотип. Музиканти прибрали літеру Z. Саме її використовують російські окупанти для позначення своєї техніки. Тепер назва колективу пишеться – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram гурту.
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"Було красиво, але стало ще краще! Причина всім зрозуміла. Ми не хочемо будь-яким чином асоціюватись з тими, хто знищує нашу державу і наших людей", – заявили артисти.
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