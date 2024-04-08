ГУР: рф имеет достаточно ракет для одной или двух массированных атак в ближайшие недели

У россии достаточно ракет для еще одной или двух крупных атак в ближайшие недели, считает представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Черняк, передает УНН со ссылкой на Financial Times.

"Мы ожидали атак в начале зимы, но теперь видим, что ракеты, которые они использовали, были сделаны недавно", - сказал Черняк.

По его мнению, у россии достаточно ракет для еще одной или двух крупных атак в ближайшие недели.

По словам Черняка, россия по-прежнему использует беспилотники в большом количестве из-за того, что это более дешевый способ.

Дополнение

Как пишет издание, россия изменила тактику нападения на энергетическую инфраструктуру Украины, используя высокоточные ракеты для поражения электростанций в менее защищенных районах, чем Киев. В период с 22 по 29 марта армия рф нанесла удары по семи теплоэлектростанциям. Российские ракеты также поразили две гидроэлектростанции.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, 80 процентов теплоэлектроцентралей Украины уничтожены в результате обстрелов россиян за последние недели.