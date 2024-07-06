ГУР о попытках рф уберечь свой флот: дроны Magura будут совершенствоваться, на любую защиту найдем решение

Морские дроны Magura будут совершенствоваться, движение вперед идет, и на любую защиту, которую хочет придумать враг для своего флота, Украина найдет пути решения. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Евгений Ерин в эфире телемарафона в субботу, передает корреспондент УНН.

Детали

"О дронах Magura можно сказать, что это первый дрон, который поразил боевой флот, боевой корабль и продолжает это делать. Благодаря именно этим морским беспилотникам удалось загнать флот россии на дальние базы, например, в такую, как в новороссийске. Теперь мы можем проводить определенные мероприятия в Черном море", - сказал Ерин.

По его словам, дроны Magura обеспечили безопасность судоходства в определенных акваториях, которые помогают Украине развиваться не только в военной, но и в экономической сфере.

Поэтому эффективность этих дронов уже доказана. Эти дроны обязательно будут совершенствоваться, отдельные из таких разработок уже видели. Могу сказать, что движение вперед идет, и на любую защиту, которую хочет придумать враг, мы найдем пути решения - рассказал Ерин.

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Дополнение

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщал, что россияне действительно работают, пытаются спасать остаток российского флота и заграждениями, и авиацией, различными способами, однако видим новые и новые результативные операции. Морские дроны Magura себя чрезвычайно эффективно показывают в различных аспектах, указал представитель ГУР.

Командир спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с позывным "Тринадцатый" сообщал, что одна из новых модификаций безэкипажной морской платформы Magura уже имеет на борту ракеты Р-73. Р-73 - ракеты советского производства класса "воздух-воздух" с инфракрасной системой самонаведения.