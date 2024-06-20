росіяни намагаються рятувати залишок свого флоту, але ми бачимо нові результативні операції - ГУР

росіяни справді працюють, намагаються рятувати залишок російського флоту і загородженнями, і авіацією, у різноманітний спосіб, проте бачимо, нові й нові результативні операції. Морські дрони Magura себе надзвичайно ефективно показують в різноманітних аспектах. Про це повідомив представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсовв ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми бачимо останніх декілька операцій, які власне складалися з того, що було продумано все й правильно сплановано, коли Magura пробиває цю морську фортифікацію, або навіть загородження й потім власне наступний дрон йде прямо в ціль, як ми бачили під час ураження відразу чотирьох швидкісних катерів типу "Тунець". Під шквальним вогнем авіація, артилерія, стрілкове озброєння – це все не спрацювало й один дрон Magura знищив, пошкодив, уразив чотири швидкісні катери ворога,

Він зазначив, що дрони, безпілотні системи самі по собі не працюють - це питання фахової роботи спецпідрозділів, операторів, які постійно вдосконалюються.

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"Як і самі засоби, так й фахівці постійно працюють над тим, щоб все в новий спосіб й більш ефективно вражати ворожі цілі. Оскільки ворог не стоїть на місці, вони справді працюють, вони намагаються рятувати залишок російського флоту і загородженнями, і авіацією, у різноманітний спосіб, але тим не менше ми бачимо, що нові й нові результативні операції", - сказав Юсов.

Окрім того, він зазначив, що Magura багато не буває.

Справді кожна вдала операція - це знищені російські кораблі на великі кошти. Це уражена жива сила противника, в тому числі висококласні фахівці. Дрони (Magura – ред.) себе надзвичайно ефективно показують в різноманітних аспектах, це морська платформа й дрони Magura, окрім режиму ударного дрона може працювати також й в режимі розвідувального дрона, евакуаційної платформи й виконувати інші завдання, чим власне вдало справляється. А одна з модифікацій нещодавно була оснащена ракетами класу "повітря-повітря", тобто мова тепер йде не лише про полювання на морські цілі, але й повітряні цілі противника,