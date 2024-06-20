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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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росіяни намагаються рятувати залишок свого флоту, але ми бачимо нові результативні операції - ГУР

Київ • УНН

 • 19299 перегляди

Морські безпілотники Magura довели свою виняткову ефективність проти російських військово-морських цілей, успішно знищивши кілька ворожих швидкісних катерів за одну операцію, тоді як росія випробовує різні методи захисту решти свого флоту.

росіяни намагаються рятувати залишок свого флоту, але ми бачимо нові результативні операції - ГУР

росіяни справді працюють, намагаються рятувати залишок російського флоту і загородженнями, і авіацією, у різноманітний спосіб, проте бачимо, нові й нові результативні операції. Морські дрони Magura себе надзвичайно ефективно показують в різноманітних аспектах. Про це повідомив представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсовв ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми бачимо останніх декілька операцій, які власне складалися з того, що було продумано все й правильно сплановано, коли Magura пробиває цю морську фортифікацію, або навіть загородження й потім власне наступний дрон йде прямо в ціль, як ми бачили під час ураження відразу чотирьох швидкісних катерів типу "Тунець". Під шквальним вогнем авіація, артилерія, стрілкове озброєння – це все не спрацювало й один дрон Magura знищив, пошкодив, уразив чотири швидкісні катери ворога,

- розповів Юсов.

Він зазначив, що дрони, безпілотні системи самі по собі не працюють - це питання фахової роботи спецпідрозділів, операторів, які постійно вдосконалюються.

ГУР підтвердило знищення дроном Magura V5 швидкісного катера ворога у Криму: показали відео06.05.24, 10:37 • 22331 перегляд

"Як і самі засоби, так й фахівці постійно працюють над тим, щоб все в новий спосіб й більш ефективно вражати ворожі цілі. Оскільки ворог не стоїть на місці, вони справді працюють, вони намагаються рятувати залишок російського флоту і загородженнями, і авіацією, у різноманітний спосіб, але тим не менше ми бачимо, що нові й нові результативні операції", - сказав Юсов.

Окрім того, він зазначив, що Magura багато не буває.

Справді кожна вдала операція - це знищені російські кораблі на великі кошти. Це уражена жива сила противника, в тому числі висококласні фахівці. Дрони (Magura – ред.) себе надзвичайно ефективно показують в різноманітних аспектах, це морська платформа й дрони Magura, окрім режиму ударного дрона може працювати також й в режимі розвідувального дрона, евакуаційної платформи й виконувати інші завдання, чим власне вдало справляється. А одна з модифікацій нещодавно була оснащена ракетами класу "повітря-повітря", тобто мова тепер йде не лише про полювання на морські цілі, але й повітряні цілі противника,

- розповів Юсов.

Раніше командир спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" з позивним "Тринадцятий" повідомляв, що одна з нових модифікацій безекіпажної морської платформи Magura вже має на борту ракети Р-73.Р-73 - ракети радянського виробництва класу "повітря-повітря" з інфрачервоною системою самонаведення.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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