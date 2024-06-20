россияне действительно работают, пытаются спасать остаток российского флота и заграждениями, и авиацией, разнообразным способом, однако видим, новые и новые результативные операции. Морские драконы Magura себя чрезвычайно эффективно показывают в разнообразных аспектах. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Мы видим последних несколько операций, которые собственно состояли из того, что было продумано все и правильно спланировано, когда Magura пробивает эту морскую фортификацию, или даже заграждения и потом собственно следующий дрон идет прямо в цель, как мы видели во время поражения сразу четырех скоростных катеров типа "тунец". Под шквальным огнем авиация, артиллерия, стрелковое вооружение-это все не сработало и один дрон Magura уничтожил, повредил, поразил четыре скоростных катера врага, - рассказал Юсов.

Он отметил, что дроны, беспилотные системы сами по себе не работают - это вопрос профессиональной работы спецподразделений, операторов, которые постоянно совершенствуются.

ГУР подтвердило уничтожение дроном Magura V5 скоростного катера врага в Крыму: показали видео

"Каковы сами средства, такие специалисты постоянно работают над тем, чтобы все новым способом и более эффективно поражать вражеские цели. Поскольку враг не стоит на месте, они действительно работают, Они пытаются спасать остаток российского флота и заграждениями, и авиацией, разнообразным способом, но тем не менее мы видим, что новые и новые результативные операции", - сказал Юсов.

Кроме того, он отметил, что Magura много не бывает.

Действительно каждая удачная операция-это уничтоженные российские корабли на большие средства. Это пораженная живая сила противника, в том числе высококлассные специалисты. Дроны (Magura – ред.) себя чрезвычайно эффективно показывают в различных аспектах, это морская платформа и дроны Magura, кроме режима ударного дрона может работать также и в режиме разведывательного дрона, эвакуационной платформы и выполнять другие задачи, чем собственно удачно справляется. А одна из модификаций недавно была оснащена ракетами класса "воздух-воздух", то есть речь теперь идет не только об охоте на морские цели, но и воздушные цели противника, - рассказал Юсов.

Ранее командир спецподразделения ГУР МО Украины" Group 13 "с позывным" Тринадцатый "сообщал, что одна из новых модификаций безэкипажной морской платформы Magura уже имеет на борту ракеты Р-73.Р-73 - ракеты советского производства класса" воздух-воздух " с инфракрасной системой самонаведения.