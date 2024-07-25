Украинские разведчики, в рамках процесса идентификации военных преступников рф, определили, кто обстреливает Харьковскую и Сумскую области "Искандерами", сообщили в четверг в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Детали

"Оперативники и аналитики ГУР МО Украины идентифицировали 30 человек командного состава 112-й ракетной бригады (в/ч 03333) 1 танковой армии московского военного округа вс рф, которые непосредственно причастны к ракетным обстрелам Сумской и Харьковской областей. Речь идет о применении россиянами оперативно-тактических комплексов "Искандер" против украинских гражданских", - указали в ГУР в Telegram.

В разведке отметили, что ОТРК "Искандер" наносит удары баллистическими и крылатыми ракетами на дальность более 500 км. "Этим оружием россияне, в частности, атакуют Сумскую и Харьковскую области Украины. Например, 24 июля 2024 года ракета "Искандер-М" попала в объект гражданской инфраструктуры в Харькове", - сообщили в ГУР.

"Постоянное место дислокации военных преступников 112-й ракетной бригады вс рф расположено в городе шуя ивановской области. В состав бригады входят 1 ракетно-технический дивизион и 3 ракетных дивизиона, в которых насчитываются 9 батарей с 12 пусковыми установками комплекса "Искандер", - отметили в ГУР, предоставив полный список военных преступников.

"Напоминаем, что за каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие", - подчеркнули в ГУР.

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