В результате российского удара по Лозовой, что на Харьковщине, погибли двое мужчин, еще четыре человека получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Детали

В результате ракетного удара погибли двое мужчин в возрасте 55 и 24 лет. 4 человека пострадали: две женщины в возрасте 63 и 46 лет, а также двое мужчин 57 и 53 лет - резюмировал глава ОВА.

По его словам, госпитализированы в состоянии средней тяжести мужчина и женщина. Другие - без госпитализации, состояние - легкое.

Дополнение

В Харьковской областной прокуратуре заявили, что по предварительным данным, вражеские удары по Харькову и Лозовой были нанесены ракетами "Искандер".

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

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