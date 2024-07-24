В результате российского ракетного удара по Лозовой на Харьковщине погибли двое мужчин, еще четыре человека ранены. По предварительным данным, атака была осуществлена ракетами 'Искандер'.
В результате российского удара по Лозовой, что на Харьковщине, погибли двое мужчин, еще четыре человека получили ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.
Детали
В результате ракетного удара погибли двое мужчин в возрасте 55 и 24 лет. 4 человека пострадали: две женщины в возрасте 63 и 46 лет, а также двое мужчин 57 и 53 лет
По его словам, госпитализированы в состоянии средней тяжести мужчина и женщина. Другие - без госпитализации, состояние - легкое.
Дополнение
В Харьковской областной прокуратуре заявили, что по предварительным данным, вражеские удары по Харькову и Лозовой были нанесены ракетами "Искандер".
Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.
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