В результате атаки российской армии КАБом в Харькове загорелся дом. Глава ОВА сообщает об отсутствии информации о пострадавших.
В Харькове в результате удара армией рф КАБом горит дом, информация о пострадавших не поступала, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
В 16:45 оккупанты ударили КАБом по г. Харьков. В результате обстрела КАБом горит дом
По его словам, информация о пострадавших не поступала.
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Ранее мэр Игорь Терехов сообщал, что армия рф ударила КАБорм по почти центральной части Харькова, в район жилой застройки. В результате атаки есть пострадавшие.