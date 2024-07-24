В Харькове в результате удара армией рф КАБом горит дом, информация о пострадавших не поступала, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В 16:45 оккупанты ударили КАБом по г. Харьков. В результате обстрела КАБом горит дом - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, информация о пострадавших не поступала.

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Ранее мэр Игорь Терехов сообщал, что армия рф ударила КАБорм по почти центральной части Харькова, в район жилой застройки. В результате атаки есть пострадавшие.