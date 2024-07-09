Благодаря совместной операции СБУ и ГУР "хлопок" расцвел на военном аэродроме Ахтюбинск в астраханской области, на электроподстанции 500 кВ в ростовской области и на нефтебазе в Калачи-на-Дону в волгоградской области. Об этом сообщили источники УНН.

Во время атаки беспилотников на военный аэродром Ахтюбинск, российские телеграмм-каналы писали о работе ЗРК Панцирь и серии сильных взрывов. Впоследствии эту информацию удалили. Это свидетельствует об успешной атаке, ведь обычно российские власти зачищают инфопространство при поражении важных военных объектов.

СБУ вместе с ГУР и другими Силами обороны продолжит обеспечивать горячие летние ночи на российских военных объектах, которые работают на войну против Украины. Враг поплатится за все свои бесчеловечные преступления - отметил информированный источник.

В Ростовской области после взрывов загорелась электроподстанция