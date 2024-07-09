В Ростовской области после взрывов загорелась электроподстанция

В ночь на вторник в Ростовской области России прогремели взрывы, работала противовоздушная оборона, после чего вспыхнул пожар на электроподстанции. Об этом сообщают губернатор Ростовской области Василий Голубев и местные паблики, передает УНН.

Детали

Местные жители сообщили о пожаре в районе электроподстанции в селе Генеральское Родионово-Несвитайского района.

Как рассказали очевидцы, перед началом пожара были слышны характерные звуки пролета БпЛА, а затем раздался громкий взрыв. Также несколько взрывов было слышно возле Ростова и в районе Морозовска.

По словам главы области Голубева, около 2 часов ночи в Ростовской области началась массированная атака БпЛА. Силы ПВО якобы уничтожили несколько десятков целей в разных районах региона.

В Ростове-на-Дону на месте падения остатков беспилотников произошло возгорание сухой растительности, пожар оперативно ликвидирован.

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