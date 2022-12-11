В городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, вручающих повестки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Луганской области в городе Красный Луч увеличилось патрульных, которые вручают повестки и увозят в пункт сбора мобилизованных.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
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“С целью пополнения некомплекта личного состава вражеских подразделений, действующих на Северодонецком направлении, на временно оккупированной территории Луганской области усилены меры принудительной мобилизации”, — сообщили в Генштабе.
В городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, проверяющих документы у мужчин, вручают повестку и отвозят в пункт сбора мобилизованных.
Напомним
Оккупанты, которые “служат” в Луганской области получают уведомление о “уголовной ответственности”, если те оставят позиции.