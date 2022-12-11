У місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які вручають повістки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Луганській області у місті Красний Луч збільшилося патрульних, які вручають повістки та відвозять до пункту збору мобілізованих.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
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"З метою поповнення некомплекту особового складу ворожих підрозділів, що діють на Сєвєродонецькому напрямку, на тимчасово окупованій території Луганської області посилено заходи примусової мобілізації", - повідомили у Генштабі.
У місті Красний Луч збільшилася кількість патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають повістку та відвозять до пункту збору мобілізованих.
Нагадаємо
Окупанти, які "служать" у Луганській області отримують повідомлення про "кримінальну відповідальність", якщо ті залишать позиції.