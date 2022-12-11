Окупанти на сході України отримують смс про "кримінальну відповідальність", якщо ті залишать позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Окупанти, які "служать" у Луганській області отримують повідомлення про "кримінальну відповідальність", якщо ті залишать позиції.
Про це повідомив Генштаб у вечірньому зведенні, пише УНН.
Цитата
“З метою протидії численним випадкам дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ на територіях Луганської області проводиться розсилка повідомлень SMS абонентам мобільної мережі „Лугаком“ з попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин”, — йдеться у повідомленні.
Додамо
Окрім значних втрат військовослужбовців російських окупаційних військ на території України внаслідок дій підрозділів Сил оборони України, ворог також зазнає втрат від так званого “дружнього вогню”. Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та звʼязку між підрозділами.