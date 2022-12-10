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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Наслідок низької підготовки: окупанти зазнають втрат від “дружнього вогню”

Наслідок низької підготовки: окупанти зазнають втрат від “дружнього вогню”

Київ • УНН

 • 600542 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Окрім значних втрат військовослужбовців російських окупаційних військ на території України внаслідок дій підрозділів Сил оборони України, ворог також зазнає втрат від так званого “дружнього вогню”. Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та звʼязку між підрозділами. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Слава Україні! Розпочалася двісті дев’яноста доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області та Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

Деталі

У Генштабі повідомили, що протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та близько 20 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ракетних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка Сумської області, а також Комишуваха, Григорівське і Юльївка на Запоріжжі.

Надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Ходине та Басівка Сумської області.
На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Чугунівка та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Торське і Григорівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку під вогневе ураження російських окупантів потрапили райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли районів Авдіївки, Бердичів, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку артилерійські та мінометні обстріли зафіксовано неподалік Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки, Золотої Ниви, Великої Новосілки, Времівки та Новополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого ураження по населених пунктах Червоне, Дорожнянка, Залізничне, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Кам’янське, Червонодніпровка Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської області, що неподалік з лінією зіткнення. Артилерійських обстрілів зазнали Антонівка, Чорнобаївка та місто Херсон, постраждали мирні жителі.

Окрім значних втрат військовослужбовців російських окупаційних військ на території України внаслідок дій підрозділів Сил оборони України, ворог також зазнає втрат від так званого “дружнього вогню”. Це наслідок низької підготовки танкових та артилерійських екіпажів, а також відсутності взаємодії та звʼязку між підрозділами.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 4 пункти управління та 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів.

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