Следствие низкой подготовки: оккупанты несут потери от “дружественного огня”
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Кроме значительных потерь военнослужащих российских оккупационных войск на территории Украины в результате действий подразделений Сил обороны Украины, враг также несет потери от так называемого “дружественного огня”. Это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствие взаимодействия и связи между подразделениями. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Цитата
"Слава Украине! Начались двести девяностые сутки российского широкомасштабного вторжения. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площадка, Невское, Белогоровка Луганской области и Яковловка, Бахмутское, Подгородное, Бахмутское, Курдюмовка, Дружба, Невельское, Победа и Новомихайловка в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Детали
В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и около 20 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетные удары получили населенные пункты Большая Писаревка Сумской области, а также Камышеваха, Григоровское и Юльевка на Запорожье.
Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском направлении минометным обстрелам подверглись населенные пункты Ходыно и Басовка Сумской области.
На Слобожанском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Чугуновка и Каменка Харьковской области.
На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Синковка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
На Лиманском направлении противник совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по районам населенных пунктов Грековка, Макеевка, Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Торское и Григоровка – Донецкой.
На Бахмутском направлении под огневое поражение оккупантов попали районы более двадцати населенных пунктов. Среди них - Верхнекамянское, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба и Железное Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы районов Авдеевки, Бердичев, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Новопавловском направлении артиллерийские и минометные обстрелы зафиксированы недалеко от Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Золотой Нивы, Великой Новоселки, Времевки и Новополя Донецкой области.
На Запорожском направлении противник нанес огневого поражения по населенным пунктам Красное, Дорожнянка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Камянское, Красноднепровка Запорожской области и Высшее.
На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области, что неподалеку от линии столкновения. Артиллерийским обстрелам подверглись Антоновка, Чернобаевка и Херсон, пострадали мирные жители.
Кроме значительных потерь военнослужащих российских оккупационных войск на территории Украины в результате действий подразделений Сил обороны Украины, враг также несет потери от так называемого “дружественного огня”. Это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствие взаимодействия и связи между подразделениями.
Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 4 пункта управления и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ISW рассказали, какую цель преследует путин призывами к переговорам