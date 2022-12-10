Следствие низкой подготовки: оккупанты несут потери от “дружественного огня”

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Кроме значительных потерь военнослужащих российских оккупационных войск на территории Украины в результате действий подразделений Сил обороны Украины, враг также несет потери от так называемого “дружественного огня”. Это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствие взаимодействия и связи между подразделениями. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.