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В ISW розповіли, яку ціль переслідує путін закликами до перемовин

В ISW розповіли, яку ціль переслідує путін закликами до перемовин

Київ • УНН

 • 695657 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що президент росії володимир путін хоче використати розмови про переговори з Україною, щоб погіршити відносини Києва і західних партнерів та дати можливість своїм військам відновитися, передає УНН.

Деталі

В ISW наголосили, що путін використовує розмови про переговори з Україною як засіб відокремити Україну від її західних прихильників, зображуючи Київ як такий, що не бажає йти на компроміс і навіть брати участь у переговорах.

“Він намагається використати будь-яке вікно переговорів і припинення вогню та, щоб дати російським військам час для відновлення та продовження операцій, таким чином позбавляючи Україну ініціативи”, — йдеться в повідомленні.

Аналітики додали, що швидке укладення угоди про припинення вогню, яке дозволити б російським військам відпочити і переозброїтися цієї зими, є вкрай малоймовірним.

Також ISW пише, що путін, ймовірно, намагається зберегти позицію, яку він намагався займати протягом усього свого правління, коли він нібито знає про всі російські проблеми, але не несе за них безпосередньої відповідальності.

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