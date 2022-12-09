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ISW: кремль не відмовився від максималістських цілей у війні проти України

ISW: кремль не відмовився від максималістських цілей у війні проти України

Київ • УНН

 • 795917 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що кремль, незважаючи на різні заяви, все ще хоче реалізувати максималістські цілі у війні проти України, передає УНН.

Деталі 

ISW пише, що кремль, ймовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні, незважаючи на те, що речник кремля дмитро пєсков вперше визнав, що нинішня територіальна мета москви полягає в повному захопленні чотирьох частково окупованих українських областей.

Посилання путіна на російську імперську історію 7 грудня та його нещодавні коментарі щодо ролі росії як єдиної "гарантії українського суверенітету" є додатковими показниками того, що кремль створює умови для затяжної війни, спрямованої на ліквідацію українського суверенітету.

Крім цього Інститут вивчення війни пише, що путін, можливо, намагається взяти під контроль спільноту військових блогерів, підриваючи довіру до неї та заохочуючи до самоцензури.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що бойові дії в Україні можуть активізуватися цієї зими, незважаючи на нещодавнє зниження темпів бойових дій з осені, частково підтвердивши оцінки та прогнози Інституту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ISW: путін готує росію до довгої імперіалістичної війни

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