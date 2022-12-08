ISW: путін готує росію до довгої імперіалістичної війни
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У своєму черговому зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW) аналізує останній виступ президента володимира путіна на засіданні Ради з прав людини у середу, пише УНН.
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Нещодавно президент росії заявив, що "спеціальна військова операція" (так Кремль називає війну проти України) – це "тривалий процес", і його результатом має стати придбання нових територій.
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"путін провів вигідні паралелі між собою і російським царем Петром I, зазначивши, що тепер росія контролює Азовське море, за яке також воював Петро Великий", - кажуть американські експерти.
"Згадка російської імперської історії відкрито позиціонує нинішні цілі путіна в Україні як явно імперіалістичні і все ще максималістські, - сказано у зведенні. - путін готує внутрішню російську аудиторію до довгої втомливої війни в Україні, яка потрібна для захоплення нових".
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