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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26413 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 59433 перегляди

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ISW: путін готує росію до довгої імперіалістичної війни

ISW: путін готує росію до довгої імперіалістичної війни

Київ • УНН

 • 2093018 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. У своєму черговому зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW) аналізує останній виступ президента володимира путіна на засіданні Ради з прав людини у середу, пише УНН.

Деталі

Нещодавно президент росії заявив, що "спеціальна військова операція" (так Кремль називає війну проти України) – це "тривалий процес", і його результатом має стати придбання нових територій.

Цитата

"путін провів вигідні паралелі між собою і російським царем Петром I, зазначивши, що тепер росія контролює Азовське море, за яке також воював Петро Великий", - кажуть американські експерти.

"Згадка російської імперської історії відкрито позиціонує нинішні цілі путіна в Україні як явно імперіалістичні і все ще максималістські, - сказано у зведенні. - путін готує внутрішню російську аудиторію до довгої втомливої війни в Україні, яка потрібна для захоплення нових".

Нагадаємо

Російський диктатор висловився про загрозу ядерної війни і досить зухвало заявив, що загроза зростає.

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