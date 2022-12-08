ISW: путін готує росію до довгої імперіалістичної війни

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Нещодавно президент росії заявив, що "спеціальна військова операція" (так Кремль називає війну проти України) – це "тривалий процес", і його результатом має стати придбання нових територій.

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"путін провів вигідні паралелі між собою і російським царем Петром I, зазначивши, що тепер росія контролює Азовське море, за яке також воював Петро Великий", - кажуть американські експерти.

"Згадка російської імперської історії відкрито позиціонує нинішні цілі путіна в Україні як явно імперіалістичні і все ще максималістські, - сказано у зведенні. - путін готує внутрішню російську аудиторію до довгої втомливої війни в Україні, яка потрібна для захоплення нових".

Нагадаємо

Російський диктатор висловився про загрозу ядерної війни і досить зухвало заявив, що загроза зростає.