ISW: путин готовит россию к долгой империалистической войне
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В своей очередной сводке американский Институт изучения войны (ISW) анализирует последнее выступление президента владимира путина на заседании Совета по правам человека в среду, пишет УНН.
Детали
Недавно президент россии заявил, что "специальная военная операция" (так Кремль называет войну против Украины) – это "длительный процесс", и его результатом должно стать приобретение новых территорий.
Цитата
"путин провел выгодные параллели между собой и русским царем Петром I, отметив, что теперь россия контролирует Азовское море, за которое также воевал Петр Великий", - говорят американские эксперты.
"Упоминание российской имперской истории открыто позиционирует нынешние цели путина в Украине как явно империалистические и все еще максималистские, - сказано в сводке. - путин готовит внутреннюю российскую аудиторию к долгой утомительной войне в Украине, которая нужна для захвата новых украинских территорий".
Напомним
Российский диктатор владимир путин высказался об угрозе ядерной войны и довольно дерзко заявил, что угроза растет.