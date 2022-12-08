ISW: путин готовит россию к долгой империалистической войне

Детали

Недавно президент россии заявил, что "специальная военная операция" (так Кремль называет войну против Украины) – это "длительный процесс", и его результатом должно стать приобретение новых территорий.

Цитата

"путин провел выгодные параллели между собой и русским царем Петром I, отметив, что теперь россия контролирует Азовское море, за которое также воевал Петр Великий", - говорят американские эксперты.

"Упоминание российской имперской истории открыто позиционирует нынешние цели путина в Украине как явно империалистические и все еще максималистские, - сказано в сводке. - путин готовит внутреннюю российскую аудиторию к долгой утомительной войне в Украине, которая нужна для захвата новых украинских территорий".

Напомним

Российский диктатор владимир путин высказался об угрозе ядерной войны и довольно дерзко заявил, что угроза растет.