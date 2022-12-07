Угроза растет, чего греха таить: путин о ядерной войне
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. российский диктатор владимир путин высказался об угрозе ядерной войны и довольно дерзко заявил, что угроза растет. Об этом шла речь во время онлайн заседания совета по правам человека, передает УНН.
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"Угроза ядерной войны растет, чего греха таить. Мы не сошли с ума, мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой по всему миру, но оно у нас есть", - отметил путин.
Добавим
Кроме того российский диктатор отметил, что россия не держит своего ядерного оружия в других странах в отличие от США.
По словам Путина, "россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, как возможность соответственно-встречного удара".
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Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что путин применит ядерное оружие.