Угроза растет, чего греха таить: путин о ядерной войне

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"Угроза ядерной войны растет, чего греха таить. Мы не сошли с ума, мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой по всему миру, но оно у нас есть", - отметил путин.

Добавим

Кроме того российский диктатор отметил, что россия не держит своего ядерного оружия в других странах в отличие от США.

По словам Путина, "россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты, как возможность соответственно-встречного удара".

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что путин применит ядерное оружие.