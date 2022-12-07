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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Загроза зростає, чого гріха таїти: путін про ядерну війну

Загроза зростає, чого гріха таїти: путін про ядерну війну

Київ • УНН

 • 1469585 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. російський диктатор володимир путін висловився щодо загрози ядерної війни і доволі зухвало заявив, що загроза зростає. Про це йшлося під час онлайн засідання ради з прав людини, передає УНН.

Цитата

"Загроза ядерної війни зростає, чого гріха таїти. Ми не збожеволіли, ми не збираємося розмахувати цією зброєю, як бритвою по всьому світу, але вона у нас є", - зазначив путін.

Додамо

Крім того російський диктатор зазначив, що рф не тримає своєї ядерної зброї в інших країнах на відміну від США.

За словами путіна, "росія розглядає ядерну зброю як засіб захисту, як можливість відповідно-зустрічного удару".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: росія придушила риторику щодо використання ядерної зброї – Кулеба

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський не вірить, що путін застосує ядерну зброю.

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