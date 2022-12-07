Загроза зростає, чого гріха таїти: путін про ядерну війну
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. російський диктатор володимир путін висловився щодо загрози ядерної війни і доволі зухвало заявив, що загроза зростає. Про це йшлося під час онлайн засідання ради з прав людини, передає УНН.
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"Загроза ядерної війни зростає, чого гріха таїти. Ми не збожеволіли, ми не збираємося розмахувати цією зброєю, як бритвою по всьому світу, але вона у нас є", - зазначив путін.
Додамо
Крім того російський диктатор зазначив, що рф не тримає своєї ядерної зброї в інших країнах на відміну від США.
За словами путіна, "росія розглядає ядерну зброю як засіб захисту, як можливість відповідно-зустрічного удару".
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Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський не вірить, що путін застосує ядерну зброю.