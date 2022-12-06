росія придушила риторику щодо використання ядерної зброї – Кулеба

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Звісно, ​​коли ти ведеш війну з росією, то маєш бути готовий до будь-якого сценарію, тому що росія воює хитро, віроломно, якщо можна так сказати. Але нещодавно ми почули деякі важливі заяви з Китаю та інших місць про неприпустимість використання ядерної зброї. І ми помітили, що росія придушила власну риторику щодо використання ядерної зброї", – повідомив Кулеба.

За словами міністра, зараз кремль використовує ядерні погрози як важіль впливу, розмінну монету. Він додав, що цю загрозу Україна має сприймати серйозно, проте не перебільшувати її та не дозволяти росіянам шантажувати весь світ.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський не вірить, що путін застосує ядерну зброю.