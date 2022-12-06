россия подавила риторику об использовании ядерного оружия – Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. россия подавила собственную риторику об использовании ядерного оружия. Об этом в интервью индийскому изданию NDTV заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.
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"Конечно, когда ты ведешь войну с россией, то должен быть готов к любому сценарию, потому что россия воюет хитро, вероломно, если можно так сказать. Но недавно мы услышали некоторые важные заявления из Китая и других мест о недопустимости использования ядерного оружия. И мы заметили, что россия подавила собственную риторику по использованию ядерного оружия", – сообщил Кулеба.
По словам министра, сейчас кремль использует ядерные угрозы как рычаг влияния, разменную монету. Он добавил, что эту угрозу Украина должна воспринимать серьезно, однако не преувеличивать ее и не разрешать россиянам шантажировать весь мир.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский не верит, что путин применит ядерное оружие.