ISW: кремль не отказался от максималистских целей в войне против Украины

Детали

ISW пишет, что кремль, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине, несмотря на то, что спикер кремля дмитрий песков впервые признал, что нынешняя территориальная цель москвы заключается в полном захвате четырех частично оккупированных украинских областей.

Ссылка путина на российскую имперскую историю 7 декабря и его недавние комментарии о роли россии как единственной "гарантии украинского суверенитета" являются дополнительными показателями того, что кремль создает условия для затяжной войны, направленной на ликвидацию украинского суверенитета.

Кроме этого Институт изучения войны пишет, что путин, возможно, пытается взять под контроль сообщество военных блоггеров, подрывая доверие к нему и поощряя самоцензуру.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что боевые действия в Украине могут активизироваться этой зимой, несмотря на недавнее снижение темпов боевых действий с осени, частично подтвердив оценки и прогнозы Института.

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