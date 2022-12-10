В ISW рассказали, какую цель преследует путин призывами к переговорам

Детали

В ISW подчеркнули, что путин использует разговоры о переговорах с Украиной как средство отделить Украину от ее западных сторонников, изображая Киев как такой, что не желает идти на компромисс и даже участвовать в переговорах.

“Он пытается использовать любое окно переговоров и прекращения огня и чтобы дать российским войскам время для восстановления и продолжения операций, таким образом лишая Украину инициативы”, — говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что быстрое заключение соглашения о прекращении огня, которое позволит бы русским войскам отдохнуть и перевооружиться этой зимой, является крайне маловероятным.

Также ISW пишет, что путин, вероятно, пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать на протяжении всего своего правления, когда он якобы знает обо всех российских проблемах, но не несет за их непосредственной ответственности.

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