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Оккупанты на востоке Украины получают смс об "уголовной ответственности", если те оставят позиции

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Оккупанты, которые "служат" в Луганской области, получают уведомление об "уголовной ответственности", если те оставят позиции.

Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке, пишет УНН.

Цитата

“С целью противодействия многочисленным случаям дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск на территориях Луганской области производится рассылка сообщений SMS абонентам мобильной сети „Лугаком“ с предупреждением относительно уголовной ответственности за оставление мест несения службы и пунктов постоянной дислокации воинских частей”, — говорится в сообщении.

Добавим

Кроме значительных потерь военнослужащих российских оккупационных войск на территории Украины, враг также терпит потери от так называемого “дружественного огня”. Это результат низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствия взаимодействия и связи между подразделениями.

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