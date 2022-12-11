Оккупанты на востоке Украины получают смс об "уголовной ответственности", если те оставят позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Оккупанты, которые "служат" в Луганской области, получают уведомление об "уголовной ответственности", если те оставят позиции.
Об этом сообщил Генштаб в вечерней сводке, пишет УНН.
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“С целью противодействия многочисленным случаям дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск на территориях Луганской области производится рассылка сообщений SMS абонентам мобильной сети „Лугаком“ с предупреждением относительно уголовной ответственности за оставление мест несения службы и пунктов постоянной дислокации воинских частей”, — говорится в сообщении.
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Кроме значительных потерь военнослужащих российских оккупационных войск на территории Украины, враг также терпит потери от так называемого “дружественного огня”. Это результат низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствия взаимодействия и связи между подразделениями.